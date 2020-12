Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Ermittlungen nach Brand von Fachwerkscheune ++ Ermittler gegen von technischer Ursache aus ++ professionelle Indoor-Plantage in Scheune betrieben - Pflanzen und Equipment total zerstört ++

Lüchow-Dannenberg

Waddeweitz - Ermittlungen nach Brand von Fachwerkscheune - mehr als 150.000 Euro Sachschaden - Ermittler gegen von technischer Ursache aus - professionelle Indoor-Plantage in Scheune betrieben - Pflanzen und Equipment total zerstört

Nach dem Brand einer im Umbau befindlichen Fachwerkscheune in den Mittagsstunden des 29.11.20 in Waddeweitz machten Ermittler des Lüchower Kriminalermittlungsdienstes bereits kurz nach dem Schadensfeuer "interessante" Feststellungen. In und im Umfeld des brandbetroffenen Gebäudes stellten die Ermittler bereits Anfang Dezember die Reste einer komplett zerstörten Indoor-Plantage, die aus einigen hundert Cannabis-Pflanzen bestand sowie u.a. weiteres technisches Equipment sicher. Im Rahmen von weiteren durch das Amtsgericht angeordneten Durchsuchungen stellten die Beamten bei zwei 40 und 62 Jahre alten Beschuldigten auch Bargeld sowie Mobiltelefone und Laptops sicher. Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Anbau von Betäubungsmitteln.

Parallel gehen Brandermittler nach abschließender Brandschau mit hoher Wahrscheinlichkeit von einer technischen Ursache für den Vollbrand der Fachwerkscheune mit Anbau aus. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 150.000 Euro. Zu Personenschäden kam es nicht.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

