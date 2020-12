POL-LG: ++ Wochenendpressemitteilung PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 18.-20.12.20 ACHTUNG ÄNDERUNG Meldung bzgl. Bereich Uelzen ++

Polizeiinspektion Lüneburg

Bei der Übermittlung der Inhalte für den Bereich Uelzen ist ein Fehler aufgetreten, auf Grund dessen ältere Sachverhalte mitgeteilt wurden.

Es wird darum gebeten, den Inhalt der ersten Meldung für den Bereich Uelzen mit diesem hier zu ersetzen!

Vielen Dank und Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten!

Uelzen

Glatteisunfall auf der Esterholzer Straße

Am 19.12.2020, um 09.00 Uhr, kam es im Bereich der Kreisverkehrs an der Wilhelm-Seedorf-Straße zu Glatteisunfall. Eine 76-jährige Radfahrerin stürzt ohne Fremdeinwirkung und zieht sich eine schwere Kopfverletzung zu. Sie wird zur med. Behandlung in das Helios Klinikum verbracht.

Zahlreiche Verstöße gegen die Bestimmungen zum Schutz vor der Corona Epidemie

In der Nacht vom 18.12. auf den 19.12.20 wurden im Stadtgebiet Uelzen zahlreiche Fahrzeuge kontrolliert, die der örtlichen Tuning-Szene zuzuordnen waren. Bei mehreren Treffen dieser Gruppierung, insbesondere auf dem Parkplatz am Hammersteinplatz, wurden insgesamt wurden 14 Verstöße festgestellt und entsprechend mit entsprechenden Ordnungswidrigkeitenanzeigen geahndet, weil weder in den PKW noch bei den Versammlungen im Umfeld der Fahrzeuge die vorgegebenen Mindestabstände eingehalten wurden.

