Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Personenansammlung in Wohnung - Polizei schreitet ein ++ Radfahrer nach Verkehrsunfällen verletzt ++ Laternen und Sitzbank beschädigt ++ ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

LüneburgLüneburg (ots)

Presse - 18.12.2020 ++

Lüneburg

Lüneburg - im Treppenhaus randaliert

Ein unbekannter Täter betrat am Mittwochnachmittag, 16.12.20, das Treppenhaus eines Bürogebäudes in der Heiligengeiststraße. Der Täter nahm einen Feuerlöscher von der Wand und entleerte diesen zumindest teilweise im Treppenhaus. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Bleckede - Laternen und Sitzbank beschädigt

Zwischen dem 16.12.20, 18.00 Uhr, und dem 17.12.20, 10.00 Uhr, haben unbekannte Täter diverse Straßenlaternen im Schloßpark beschädigt. Am Mittwoch, zwischen 19.30 und 19.55 Uhr, wurde auf dem Gelände eines Marktes in der Fritz-von-dem-Berge-Straße eine Holzbank beschädigt. Die entstandenen Sachschäden werden auf ca. 1.500 Euro beziffert. Hinweise nimmt die Polizei Bleckede, Tel.: 05852/951170, entgegen.

Handorf - Jugendlicher beschädigt Buswartehäuschen

Am Donnerstagnachmittag, 17.12.20, beobachtete eine aufmerksame Zeugin einen Jugendlichen, wie dieser ein Buswartehäuschen beschädigte. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Der Jugendliche flüchtete. Dank der guten Beschreibung der Zeugin konnten Polizeibeamte die Personalien eines 15 Jahre Tatverdächtigen feststellen. Es wurde ein Strafverfahren gegen den Jugendlichen eingeleitet.

Lüneburg - Polizei stellt Drogen sicher

Am 17.12.20, gegen 18.25 Uhr, stellten Polizeibeamte starken Geruch von Marihuana aus einem Kia fest, der in der Straße Am Weißen Turm stand. In Folge konnten drei Männer im Alter von 24, 25 und 29 Jahren kontrolliert werden - zwei der Männer wohnen im Landkreis Lüneburg. Bei anschließenden Durchsuchungen von den Personen, dem Pkw und einer Wohnung im Landkreis Lüneburg, konnten mehrere hundert Gramm Marihuana und Haschisch sichergestellt werden. Gegen die drei Männer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Adendorf - Pedelec gestohlen

Ein blaues Pedelec Cube, welches in der Bunsenstraße abgestellt war, wurde am 16.12.20, zwischen 15.00 und 23.25 Uhr, von unbekannten Tätern gestohlen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Adendorf, Tel.: 04131/854010, entgegen.

Lüneburg - 2.000 Euro Schaden bei Unfall - Verursacher flüchtet

Ein bislang Unbekannter ist am 17.12.20, zwischen 11.50 bis 12.10 Uhr, gegen einen Audi Q3 gestoßen, der auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Boecklerstraße abgestellt war. An dem Audi entstand Sachschaden von ca. 2.000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr jedoch davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Wittorf - Fußgängerin mit Spiegel touchiert

Am 17.12.20, gegen 16.25 Uhr, befuhr ein 71-jähriger Skoda-Fahrer den Moorweg in Richtung in der Straße Im Moor. Zeitgleich ging eine 50 Jahre alte Fußgängerin mit ihrem Hund am rechten Fahrbahnrand in die gleiche Richtung. Der Skoda-Fahrer bemerkte die dunkel gekleidete Fußgängerin zu spät und touchierte sie im Vorbeifahren mit dem rechten Außenspiegel. Die 50-Jährige wurde leicht verletzt; ein Rettungswagen brachte sie in ein Klinikum.

Lüneburg - Radfahrer nach Verkehrsunfällen verletzt

Ein 19 Jahre alter Fahrradfahrer ist am 17.12.20, gegen 17.25 Uhr, bei einem Sturz mit dem Fahrrad im Moldenweg leicht verletzt worden. Der 19-Jährige war auf dem Radweg auf der linken Seite entgegen der Fahrtrichtung gefahren, als eine 28-Jährige mit ihrem Mazda auf einen Parkplatz einbiegen wollte. Die Mazda-Fahrerin bemerkte den Radfahrer und kam mit dem Pkw auf dem Geh- bzw. Radweg zum Stehen. Der 19-Jährige versuchte auszuweichen, fuhr in Folge gegen einen Zaun und stürzte. Da der Verdacht bestand, dass der 19-Jährige zum Zeitpunkt des Unfalls unter Drogeneinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Etwas später, gegen 18.30 Uhr, fuhr ein 39-Jähriger mit seinem Ford Mondeo in den Kreisverkehr Bleckeder Landstraße/Stadtkoppel ein und übersah hierbei einen 56 Jahre alten Fahrradfahrer, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der 56-Jährige schwer verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - Jugendliche greifen sich Einkaufstasche von Fahrradfahrerin

Die Einkaufstasche einer 47 Jahre alten Radfahrerin griffen sich zwei vermutlich Jugendliche in den späten Nachmittagsstunden des 17.12.20 in der Drawehnertorstraße. Die Frau hatte ihr Fahrrad gegen 17:30 Uhr vor der Post abgestellt, als sich die beiden Jugendlichen die Tasche aus dem Fahrradkorb griffen und sich anschließend in Richtung der rückseitig angrenzenden Schrebergärten flüchteten. Mit der Tasche verschwanden Bargeld und persönliche Papiere der Frau. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Hitzacker, Tel. 05862-98701-0, entgegen.

Neu Darchau - Brand in Motorraum - technischer Defekt

Aufgrund eines technischen Defekts kam es in den frühen Abendstunden des 17.12.20 zu einem Brand im Motorraum eines Pkw VW Touareg in der Elbuferstraße in Schutschur. Das Feuer konnte durch die 45 Jahre alte Fahrerin des VW gegen 19:00 Uhr gelöscht werden, so dass die alarmierte Feuerwehr nur noch Nachlöscharbeiten durchführen musste.

Uelzen

Bienenbüttel - Polizei ermittelt gegen 34-Jährigen wegen Körperverletzung

Erneut wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen bereits polizeilich in Erscheinung getreten 34 Jahre alten guineischen Staatsbürger aus Bienenbüttel. Der 34-Jährge hatte in den Morgenstunden des 17.12.20 gegen 07:50 Uhr in der Ebstorfer Straße einen Jungen im Grundschulalter mit seinem Roller angehalten und ihn an der Weiterfahrt gehindert. Der Junge setzte seinen Weg fort, erhielt jedoch einen Schlag/Stoß von dem 34-Jährigen. Die Polizei ermittelt und prüft weitere Maßnahmen gegen den 34-Jährigen.

Uelzen - Betäubungsmittel sichergestellt

Bei der Kontrolle eines bereits polizeilich in Erscheinung getretenen 20-Jährigen aus Wrestedt stellte die Polizei in den späten Abendstunden des 17.12.20 eine Ecstasytablette sowie einen Grinder mit Marihuanaanhaftungen sicher. Beamte hatte den jungen Mann gegen 23:20 Uhr mit einem Fahrrad in der Lüneburger Straße gestoppt.

Rosche - Personenansammlung in Wohnung - Polizei schreitet ein

Nach einem Hinweis musste die Polizei in den Nachtstunden zum 18.12.20 bzgl. einer Ansammlung in einer Wohnung in Rosche einschreiten. Insgesamt zehn junge Leute aus verschiedenen Teilen des Landkreises hatte sich gegen 01:30 Uhr in der Wohnung aufgehalten. Die Personen im Alter von 19 bis 28 Jahren gehörten verschiedenster Familien und Wohnorten ein, so dass die Beamten gegen alle Verfahren nach der Niedersächsischen Corona-Verordnung einleiten musste.

Uelzen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit - Fahrverbot

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 17.12.20 auf der Bundesstraße 4 im Bereich Hoystorfer Berg. Dabei waren insgesamt sieben Fahrer zu schnell unterwegs. Den Tagesschnellsten, einen 41 Jahre alten Pkw-Fahrer, erwartet mit 155 km/h ein Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Kai Richter

Telefon: 04131/8306-2324 o. Mobil 01520 9348855

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell