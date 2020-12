Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Versuchter Einbruch ++ Beinbruch nach Unfall ++ Betrunkener mit internationalem Haftbefehl ++

LüneburgLüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Betrunkener mit internationalem Haftbefehl

Am Spätnachmittag des 16.12.20 wurde ein 50 Jahre alter Mann Am Sande in Gewahrsam genommen. In volltrunkenem Zustand hatte sich der 50-Jährige auf einen geparkten Pkw gesetzt, ohne diesen dabei jedoch zu beschädigen. Der Betrunkene aus der Tschechischen Republik, ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,56 Promille, zeigte sich den Polizeibeamten gegenüber unkooperativ und aggressiv. Ihm wurden Handfesseln angelegt und er wurde in Gewahrsam genommen, damit er seinen Rausch in einer Zelle ausschlafen konnte. Bei einer eingehenden Überprüfung seiner Personalien wurde festgestellt, dass für den 50-Jährigen ein internationaler Haftbefehl aus der Tschechischen Republik vorlag. Der 50-Jährige verblieb daher auch nach dem Ausschlafen im Polizeigewahrsam, bis er am 17.12.20 einem Haftrichter am Amtsgericht Lüneburg vorgeführt wurde, der den Haftbefehl verkündete.

Lüneburg - Einschleichdieb in Wohnhaus

Am 16.12.20, gegen 11.35 Uhr, betrat ein unbekannter Täter ein Wohnhaus im Moorweg durch eine unverschlossene Tür. Im Haus traf er auf eine Bewohnerin und flüchtete daraufhin, ohne etwas entwendet zu haben. Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 170 cm groß, - schlank, - ca. 30 Jahre alt, - dunkle, schulterlange, fettige Haare, - schlechte Zähne, - deutscher Herkunft, - Bekleidung von grau bzw. brauner Farbe.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass auch tagsüber sämtliche Türen zu einem Wohnhaus so geschlossen sein sollten, dass man sie von außen nicht einfach öffnen kann.

Adendorf - Fahrradfahrer angefahren

Am 16.12.20, gegen 15.05 Uhr, befuhr ein 33-Jähriger mit seinem Fahrrad den Radweg entlang der K30 aus Richtung Kreuzung Elba kommend in Fahrtrichtung Scharnebeck. Zeitgleich kam eine 46-jährige Opel-Fahrerin mit ihrem Pkw aus dem Papageienweg. An der Einmündung zur K30 missachtete die 46-Jährige die Vorfahrt des Fahrradfahrers. Dieser fuhr gegen den Pkw und schlug beim folgenden Sturz mit dem Kopf gegen die Motorhaube des Opel. Der 33-Jährige wurde leicht verletzt. An Pkw und Fahrrad entstanden Sachschäden von geschätzten 1.000 Euro.

Lüneburg/ Amelinghausen - nach Unfall geflüchtet

Ein bislang Unbekannter stieß am 16.12.20, zwischen 07.45 und 12.30 Uhr, mit seinem Fahrzeug gegen einen Pkw Nissan, der auf dem Parkplatz eines Technologiezentrums in der Dahlenburger Landstraße in Lüneburg abgestellt war. Ebenfalls am Mittwoch, in der Zeit zwischen 12.00 und 13.30 Uhr, wurde ein Peugeot durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Peugeot stand in dem Zeitraum auf einem etwas abgelegenen Teil des Parkplatzes eines Einkaufszentrums im Grenzweg in Amelinghausen. Sowohl an dem Nissan als auch dem Peugeot entstand jeweils Sachschaden von ca. 500 Euro. In beiden Fällen fuhren die Unfallverursacher davon, ohne sich um den Personalienaustausch zu kümmern. Zeugenhinweise nehmen die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, bzw. die Polizei Amelinghausen, Tel.: 04132/939820, entgegen.

Amt Neuhaus - Einbruch in Getränkemarkt

Am 17.12.20, gegen 00.20 Uhr, brachen unbekannte Täter in einen Getränkemarkt in der Bahnhofstraße ein. Die Täter zerstörten eine Glastür und stahlen nach ersten Erkenntnissen Tabakwaren. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Amt Neuhaus, Tel.: 038841/61950, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - Stern gestohlen

In der Nacht auf Dienstag, 15.12.20 stahlen unbekannte Täter einen Herrnhuter Stern, der am einem Wohnhaus in der Zollstraße hing. Hinweise nimmt Polizei Hitzacker, Tel.: 05862/987010, entgegen.

Lüchow - Leitkegel von Baustelle gestohlen - aggressiver Dieb in Gewahrsam genommen

Am frühen Nachmittag des 16.12.20, stahl ein erheblich alkoholisierter 21-Jähriger einen Leitkegel von einer Baustelle in der Kirchstraße. Ein Zeuge, der den Vorfall beobachtet hatte, rief die Polizei. Der 21-Jährige warf den Kegel wutentbrand fort, als er von den Polizeibeamten angesprochen wurde. Einem Platzverweis kam der offenbar alkoholisierte Tatverdächtige nur widerwillig nach, fiel jedoch gut eine Stunde später erneut auf. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,84 Promille. Er durfte in den folgenden Stunden im Polizeigewahrsam seinen Rausch ausschlafen.

Dannenberg - Versuchter Einbruch

Ein unbekannter Täter hat am 16.12.20, zwischen 08.00 und 09.30 Uhr, versucht, sich gewaltsam Zutritt zu einem Verkaufsraum einer Passage in der Marschtorstraße zu verschaffen. Es entstand Sachschaden von ca. 150 Euro. Der Täter gelangte jedoch nicht in den Verkaufsraum. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel.: 05861/985760, entgegen.

Lüchow - Heckscheibe eingeschlagen

Zwischen dem 16.12.20, 21.00 Uhr, und dem 17.12.20, 01.45 Uhr, schlug ein Unbekannter die Heckscheibe eines Seat ein, der in der Ritterstraße abgestellt war. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel.: 05841/122215, entgegen.

Hitzacker - Fahrt unter Drogeneinfluss, ohne Führerschein

Zum wiederholten Male wurde eine 33 Jahre alte Ford-Fahrerin am 16.12.20 erwischt, als sie einen Pkw führte, obwohl sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die 33-Jährige fiel einer Polizeistreife gegen 17.00 Uhr in der Neue Straße auf. Bei der folgenden Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass die 33-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Urintest reagierte positiv auf Kokain. Die Weiterfahrt wurde der Ford-Fahrerin untersagt, ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren gegen sie eingeleitet. Auch die 60 Jahre alte Halterin des Ford erhielt eine Anzeige, da sie die Fahrt ohne Führerschein der 33-Jährigen zugelassen.

Uelzen

Uelzen - ohne Fahrerlaubnis am Steuer

Am 16.12.20, gegen 22.50 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife die 37 Jahre alte Fahrerin eines Ford. Aufgefallen war die Fahrerin durch eine extrem vorsichtige Fahrweise. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die 37-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wurde ein Verfahren gegen die Ford-Fahrerin eingeleitet.

Himbergen - Pkw zu spät bemerkt

Am 16.12.20, gegen 20.00 Uhr, befuhr eine 16-Jährige mit ihrem Leichtkraftrad die Stoetzer Straße. Einen am Fahrbahnrand parkenden Mercedes bemerkte die Jugendliche zu spät. Sie fuhr auf den Pkw auf, stürzte und verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden von ca. 3.500 Euro.

Ebstorf - Fahrt unter Drogeneinfluss

Ein 23 Jahre alter BMW-Fahrer wurde am Abend des 16.12.20 in der Bahnhofstraße von der Polizei kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der BMW-Fahrer unter Drogeneinfluss mit seinem Pkw unterwegs war. Ein Urintest reagierte positiv auf den Wirkstoff THC. Den 23-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet.

Uelzen - Beinbruch nach Unfall

Am 16.12.20, gegen 19.15 Uhr, kam es in der Oldenstädter Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem der 56 Jahre alte Fahrer eines Mopeds einen Beinbruch erlitt. Der Moped-Fahrer hatte die Oldenstädter Straße in Richtung Hammersteinkreisel befahren, als eine 36-Jährige mit einem VW Transporter aus einer parallel zur Fahrbahn befindlichen Parkbucht fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, in Folge dessen der 56-Jährige verletzt wurde. Weiterhin entstanden Sachschäden von mehreren hundert Euro. Es ist bislang nicht abschließend erklärt, ob der Moped-Fahrer das Licht eingeschaltet hatte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Uelzen in Verbindung zu setzen.

Uelzen - alkoholisiert unterwegs

Am 17.12.20, gegen 02.00 Uhr, wurde ein 44 Jahre alter VW-Fahrer in der Meierstraße von der Polizei kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 44-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,54 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem VW-Fahrer untersagt und ein Verfahren gegen ihn eingeleitet.

