Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Fußgängerin übersehen - schwerverletzt ++ Minibagger beschädigt ++ Einbrüche in Frisörsalon und Zahnarztpraxis ++ Mann randaliert in Wohnung - Polizei im Einsatz ++

LüneburgLüneburg (ots)

Presse - 15.12.2020 ++

Lüneburg

Reppenstedt - Scheibe eingeschlagen - Laptop aus Pkw gestohlen

In der Nacht zum 15.12.20 schlugen unbekannte Täter eine Scheibe eines Porsche ein, der in der Wilhelm-Busch-Straße abgestellt war. Die Täter stahlen aus dem Porsche ein Laptop und das fest verbaute Navigationssystem. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Reppenstedt, Tel.: 04131/244480, entgegen.

Lüneburg - Jacke mit Geldbörse gestohlen

Am Montagnachmittag, 14.12.20, wurde einem 33-Jährigen seine dunkelblaue Daumenjacke gestohlen. Der 33.Jährige hatte gegen 16.30 Uhr seine Jacke in einem Friseursalon in der Rote Straße an die dortige Garderobe gehängt. Ca. 16.45 Uhr bemerkte er den Diebstahl. In der Jacke hatte sich die Geldbörse mit u.a. Kreditkarte und anderen Papieren befunden. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Gartenlauben

In der Nacht zum 14.12.20 brachen unbekannte Täter in mehrere Gartenlauben der Kleingartenvereine Auf den Sandbergen bzw. Am Pferdeteich ein. Die Täter drangen gewaltsam in die Gartenlauben ein und stahlen mehrere Baumaschinen sowie Alkohol. In einem weiteren Fall gelangten die Täter nicht in die Laube hinein, verursachten jedoch Sachschaden. Insgesamt entstanden Schäden von ca. 1.000 Euro bei den Taten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Neetze - Minibagger beschädigt

Einen Schaden von geschätzten 2.500 Euro haben unbekannte Täter an einem Minibagger verursacht, der in einem Neubaugebiet in der Lüneburger Landstraße abgestellt war. Zwischen dem 11. und 14.12.20 durchtrennten die Täter u.a. den Kabelbaum des Minibaggers und bohrten Löcher in den Tank. Zudem wurde der Dieselkraftstoff aus dem Tank entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel.: 04136/900590, entgegen.

Bleckede - Betrunken am Steuer

Am 15.12.20, gegen 01.30 Uhr, wurde der 19 Jahre alte Fahrer eines BMW in der Fritz-von-dem-Berge-Straße von der Polizei kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 19-Jährige deutlich erkennbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,04 Promille. Dem 19-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Brietlingen - Kleinkraftrad-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt

Am Montagvormittag, 14.12.20, wurde eine 60-Jährige schwer verletzt, als es auf der Bundesstraße 209, Einmündung Schulweg, zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw VW einer 44-Jährigen am. Die 44.Jährige hatte gegen 11.30 Uhr mit ihrem Pkw nach links in die Schulstraße einbiegen wollen, als es zum Zusammenstoß mit der entgegenkommenden 60-Jährigen kam. Die verletzte Fahrerin des Kleinkraftrades wurde von einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. An beiden beteiligten Kraftfahrzeugen entstanden Sachschäden in noch nicht näher bezifferter Höhe.

Lüneburg - nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Am 14.12.20, zwischen 08.00 und 08.30 Uhr, stieß ein bislang Unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug gegen einen Audi, der auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums im Häcklinger Weg abgestellt war. An dem Audi entstand Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Der Unbekannte fuhr jedoch davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg - rechts abgebogen - Zusammenstoß mit Fahrradfahrerin

Schwer verletzt wurde eine 14-Jährige bei einem Verkehrsunfall am 15.12.20 in der Soltauer Straße. Die Jugendliche hatte den Radweg entlang der Soltauer Straße aus Richtung Bögelkreisel in Richtung Uelzener Straße befahren. Zeitgleich fuhr eine 50-Jährige parallel in die gleiche Richtung, bog dann jedoch nach rechts in die Zufahrt zum Salü ab. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad. Die 14-Jährige stürzte und verletzte sich hierbei schwer. Ein Rettungswagen brachte sie in das Krankenhaus.

Lüchow-Dannenberg

Göhrde - mit dem Gegenverkehr kollidiert

Zu einer Kollision zweier Pkw kam es in den Nachmittagsstunden des 14.12.20 auf der Bundesstraße 209 im Bereich Metzingen. Ein 47 Jahre alter Fahrer eines Pkw Daimler war gegen 16:00 Uhr in Richtung Dannenberg unterwegs als er aus ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr kam und dort mit einem entgegenkommenden Pkw Opel Omega einer 58-Jährigen kollidierte. Die 58-Jährige sowie ihr 33 Jahre alter Beifahrer erlitten zum Teil schwere Verletzungen. Die Fahrerin musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Es entstand erheblicher Sachschaden von mehr als 28.000 Euro.

Lüchow - Fußgängerin übersehen - schwerverletzt

Schwere Verletzungen erlitt eine 80 Jahre alte Fußgängerin in den Nachmittagsstunden des 14.12.20 in der Seerauer Straße. Ein 37 Jahre alter Fahrer eines Pkw Daimler hatte gegen 16:40 Uhr beim Linksabbiegen in die Roland-Brandin-Straße die Fußgängerin an der dortigen Fußgängerfurt übersehen. Die Seniorin wurde mit einem Rettungswagen in die Klinik nach Salzwedel gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 1000 Euro.

Lüchow - Einbrüche in Frisörsalon und Zahnarztpraxis

In einen Frisörsalon in der Schmiedestraße sowie eine Zahnarztpraxis in der Dannenberger Straße brachen Unbekannte in der Nacht zum 15.12.20 ein. Dabei machten sich die Täter an Fenstern zu schaffen und erbeuteten in einem Fall eine Geldkassette. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Dannenberg - Sperrmüllcontainer aufgebrochen

Den Sperrmüllcontainer auf dem Gelände der Feuerwehrtechnischenzentrale Am Dömitzer Damm brachen Unbekannte im Verlauf des Wochenendes zwischen dem 11. und 14.12.20 auf. Gestohlen wurde nichts, jedoch ein Beobachtungsspiegel von der Außenwand gerissen. Es entstand ein Schaden von gut 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Lüchow - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit - keine Feststellungen

Nach dem Hinweis von Anwohnern bzgl. "Rasern" kontrollierte die Polizei die Geschwindigkeit in der Spötzingstraße in den Nachmittagsstunden des 14.12.20. Alle gemessenen Fahrzeuge befanden sich dabei in einem Messbereich von 30 bis 57 km/h, so dass keine Verstöße geahndet wurden.

Uelzen

Bienenbüttel - Mann randaliert in Wohnung - Polizei im Einsatz

Nicht zum ersten Mal hatte es die Polizei mit einem 54-Jährigen in Bienenbüttel zu tun. Der bereits polizeilich in Erscheinung getretene Mann hatte in den Nachtstunden zum 15.12.20 gegen 02:15 Uhr in seiner Wohnung rumrandaliert, so dass Anwohner die Polizei alarmierten. Der Mann war bei Eintreffen der Polizei hochaggressiv und machte sich lautstark bemerkbar, so dass die Beamten den Mann in Gewahrsam nahmen. Dabei leistete der 54-Jährige massiv Widerstand und trat dabei auch einen anwesenden Polizeihund, der daraufhin mehrfach in den Arm des Mannes biss. Der Aggressor erlitt dadurch Verletzungen und musste im Uelzener Klinikum stationär behandelt werden. Parallel stellten die Beamten in der Wohnung des Mannes psychoaktive Pilze fest und sicher. Ihn erwarten Strafverfahren wegen Widerstands und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Bad Bodenteich - Einbruch in Büroräume eines Gartenbaubetriebs

In die Büroräume eines Gartenbaubetriebs in der Industriestraße brachen Unbekannte in der Nacht zum 15.12.20 ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster, gelangten ins Gebäude und erbeuteten einen Computer sowie Modelbaufahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Wriedel - Aufbruchsversuch von Zigarettenautomaten scheitert

Einen Zigarettenautomaten versuchten Unbekannte im Zeitraum vom 07. bis 14.12.20 in der Dorfstraße aufzubrechen. Dieses misslang, so dass ein Sachschaden von gut 1000 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

Uelzen - Holzpalette auf Bundesstraße - Ölwanne aufgerissen

Über eine "verlorene" Holzpalette auf der Fahrbahn der Bundesstraße 191 fuhr ein 50 Jahre alter Fahrer eines Pkw Seat Leon in den späten Nachmittagsstunden des 14.12.20 zwischen Oldenstadt und Riestedt. Dadurch riss die Ölwanne des Seat auf, so dass die entstandene Ölspur durch Einsatzkräfte der Feuerwehr beseitigt wurde. Die Polizei ermittelt bzgl. der Verursachers/Verlierers der Holzpalette. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

