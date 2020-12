Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Tödlicher Verkehrsunfall ++ ins Schleudern gekommen und quert gestellt ++ Fahrzeuge kollidieren in Kurve ++ eingeklemmter Fahrer verstirbt an der Unfallstelle ++

LüneburgLüneburg (ots)

++ Tödlicher Verkehrsunfall ++ ins Schleudern gekommen und quert gestellt ++ Fahrzeuge kollidieren in Kurve ++ eingeklemmter Fahrer verstirbt an der Unfallstelle ++

Bleckede/Alt Garge - Landkreis Lüneburg

Schwerste Verletzungen erlitt ein 19 Jahre alter Fahrer eines Pkw Renault Clio in den Morgenstunden des 15.12.2020 bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 22 zwischen Bleckede und Alt Garge. Nachderzeitigen Ermittlungen war der junge Mann zusammen mit einem Mitschüler von Alt Garge auf dem Weg nach Bleckede (zur Schule). Dabei geriet der Renault Clio in einer Linkskurve ins Schleudern und stellte sich quer. Eine entgegenkommende 53 Jahre alte Fahrerin eines Mietwagens Ford (ohne Fahrgast) kollidierte in der langgestreckten Kurve mit dem querstehenden Renault Clio, so dass der 19-Jährige in seinem Pkw eingeklemmt wurde. Der Beifahrer konnte sich schwerverletzt aus dem Fahrzeug befreien. Einsatzkräfte der Feuerwehr Bleckede holten den 19-Jährige mit hydraulischen Rettungsgeräten aus dem Fahrzeug; dieser verstarb jedoch kurze Zeit später aufgrund der Schwere seiner Verletzungen.

Die Fahrerin des Ford-Mietwagens erlitt leichte Verletzungen. Sie und der Beifahrer des Clio wurden mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Lüneburg gebracht. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Für die Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen musste die Kreisstraße voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Kai Richter

Telefon: 04131/8306-2324 o. Mobil 01520 9348855

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell