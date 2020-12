Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Tötungsdelikt zum Nachteil 56-jährigen Frau ++ Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen Mordes ++ 38 Jahre alter dringend Tatverdächtiger vorläufig festgenommen ++

LüneburgLüneburg (ots)

++ Tötungsdelikt zum Nachteil 56-jährigen Frau ++ Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen Mordes ++ 38 Jahre alter dringend Tatverdächtiger vorläufig festgenommen ++ Mann tötete Frau auf ihrem Grundstück in der Samtgemeinde Aue ++

Landkreis Uelzen - Samtgemeinde Aue

Wegen Mordes ermittelt die Polizei gegen einen 38 Jahre alten Mann aus der Region Rostock nach einem Tötungsdelikt in den Nachmittagsstunden des 11.12.20 auf einem Grundstück in der Samtgemeinde Aue (LK Uelzen). Nach derzeitigen Ermittlungen hatte der 38-Jährige (deutscher Staatsbürger) die 56 Jahre alte Bewohnerin des Grundstücks mit einem Gegenstand erschlagen und dadurch getötet. Im Anschluss, um 15.49 Uhr, meldete sich der 38-jährige Beschuldigte telefonisch über den Notruf bei der Polizei und teilte die Tat mit. Alarmierte Polizeikräfte konnten den 38-Jährigen am Tatort widerstandslos vorläufig festgenommen. Auf dem Grundstück fanden die Einsatzkräfte auch den Leichnam der 58-Jährigen. Ermittler des Uelzener Kriminalermittlungsdienstes und Kräfte des Erkennungsdienstes sicherten den Tatort. Dabei wurde auch das vermeintliche Tatwerkzeug sowie weitere Gegenstände und Spuren gesichert. Noch am 11.12.20 wurden der Leichnam und der Beschuldigte durch die Gerichtsmedizin Hamburg untersucht. Eine Obduktion des Leichnams findet am heutigen 12.12.20 statt.

Der Beschuldigte räumte in ersten Einlassungen mehrfach mündlich ein, dass er die Tat begangen habe, schweigt jedoch aktuell zu weiteren Hintergründen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Beschuldigte ein "Bekannter" der in Rostock lebenden Tochter des Opfers ist und der Tochter in der Vergangenheit "nachgestellt" haben soll. Die weiteren Ermittlungen auch zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Die Vorführung des Beschuldigten beim Haftrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lüneburg ist für den heutigen Tag geplant.

