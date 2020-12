Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Stuhl und Tisch von Terrasse gestohlen ++ Schreckschussrevolver im Pkw ++ betrunken unterwegs ++ Einbrecher stehlen Werkzeug ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in Wohnhaus

Zwischen dem 08.12.20, 17.30 Uhr, und dem 0912.20, 20.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Doppelhaushälfte in der Soltauer Straße ein. Die Täter brachen eine Tür auf, durchwühlten mehrere Schränke und stahlen Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-1991 bzw. -2215, entgegen.

Reppenstedt - Kennzeichen gestohlen

Zwischen dem 08.12.20, 11.30 Uhr, und dem 09.12.20, 10.00 Uhr, bauten unbekannte Täter von einem Ford, der in der Posener Straße abgestellt war, eines der Kennzeichen LG - KF 2011 ab und stahlen es. Hinweise nimmt die Polizei Reppenstedt, Tel.: 04131/244480, entgegen.

Soderstorf/ Embsen - Einbrecher stehlen Werkzeug

In ein Nebengebäude eines landwirtschaftlichen Gehöfts in der Wohlenbütteler Straße in Soderstorf brachen unbekannte Täter in der Nacht zum 09.12.20 ein. Die Täter brachen zwischen 20.30 und 10.45 Uhr in eine Halle ein und betraten ein unverschlossenes Nebengebäude. Gestohlen wurden diverse Werkzeug, u.a. ein Winkelschleifer, ein Akkuschrauber und eine Bohrmaschine. In der Straße In der Westerheide in Embsen öffneten Unbekannte gewaltsam eine Tür zu einer Hofwerkstatt. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum 10.12.20. Aus der Werkstatt wurden Werkzeuge wie eine Elektroschweißgerät, eine Kreissäge, Kettensäge und weitere Werkzeuge gestohlen. Insgesamt beläuft sich die Schadenshöhe der Einbrüche auf mehrere tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Melbeck, Tel.: 04134/909440, entgegen.

Lüneburg - Pkw zerkratzt - Zeugen gesucht

Am Mittwoch, 09.12.20, zwischen 16.30 und 17.00 Uhr, hat ein unbekannter Täter den Lack eines V Up derart zerkratzt, dass Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, in Verbindung zu setzen.

Bardowick/ Scharnebeck/Lüneburg - betrunken unterwegs

Am Mittwochnachmittag, 09.12.20, befuhr ein 49-Jähriger mit seinem VW die Bahnhofstraße in Bardowick in Schlangenlinien. Eine aufmerksame Autofahrerin fuhr hinter dem 49-Jährigen her und alarmierte die Polizei. In Folge konnte der VW-Fahrer an seiner Wohnanschrift von einer Polizeistreife angetroffen und kontrolliert werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,09 Promille. Dem 49-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Nach einem Zeugenhinweise kontrollierten Polizeibeamte am 10.12.20 einen 22 Jahre alten Fahrradfahrer. Der Radfahrer war gegen 00.00 Uhr einem anderen Verkehrsteilnehmer im Bereich der Kreisstraße 53 zwischen Brietlingen und Scharnebeck aufgefallen. Bei der Kontrolle ergab ein Alkoholtest einen Wert von 1,66 Promille, was auch für einen Fahrradfahrer zu viel ist. Dem 22-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Auch ein 24 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Uelzen pustete einen Wert von 1,66 Promille. Der 24-Jährige war ebenfalls am Donnerstag, gegen 00.50 Uhr, aufgefallen. Er war mit seinem BMW auf der Lüneburger Ostumgehung liegengeblieben. Es besteht der dringende Verdacht, dass er zuvor mit seinem Pkw gefahren ist. Die eingesetzten Polizeibeamten beschlagnahmten den Führerschein des 24-Jährigen, ließen eine Blutprobe entnehmen und leiteten ein Strafverfahren gegen ihn ein.

Lüneburg - Mund-Nasen-Bedeckung verweigert

Gegen einen 21 Jahre alten Lüneburger haben Polizeibeamte am Mittwoch, 09.12.20 ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Der 21-Jährige war in der Lüneburger Innenstadt unterwegs, ohne die vorgeschriebenen Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Zunächst wurde der 21-Jährige ermahnt. Als er kurz darauf ein zweites Mal auffiel, nahmen die Polizeibeamten seine Personalien auf und schrieben die Anzeige.

Neu Oerzen - von der Fahrbahn abgekommen - Autofahrer verletzt

Am 09.12.20, gegen 21.55 Uhr, befuhr ein 33-Jähriger aus dem Heidekreis mit seinem VW die B209 aus Lüneburg kommend in Richtung Drögennindorf. Kurz vor Neu Oerzen kam der VW-Fahrer auf gerader Strecke alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw prallte gegen einen Baum. Evtl. könnte Wild sich auf der Fahrbahn befunden haben. Der VW-Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt; ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er über Nacht verblieb. Am VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Im Raum steht, dass der VW-Fahrer zum Zeitpunkt des Unfalls unter Alkoholeinfluss stand. Dem 33-Jährigen wurde daher eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. ++ Ein Foto kann unter www.polizeipresse.de heruntergeladen werden. ++

Uelzen

Ebstorf - Handtasche aus Rollator gestohlen - Polizei mahnt zur Umsicht

Die Handtasche einer Seniorin erbeuteten Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 09.12.20 in einem Einkaufsmarkt in der Georg-Marwede-Straße in einem "günstigen" Moment. Dabei griff sich der Dieb zwischen 15:00 und 16:00 Uhr die in dem Rollator abgelegte Tasche, als die Seniorin, die auf die 90 zugeht, abgelenkt war. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

Die Polizei mahnt zu umsichtigem Verhalten und warnt vor "Langfingern": Führen Sie Geld, Papiere und andere Wertsachen am Körper am besten in verschließbaren Innentaschen bei sich. Lassen sie diese nicht in Handtaschen und Tüten u.a. im/am Einkaufswagen zurück.

Uelzen - Schreckschussrevolver im Pkw

Wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt die Polizei gegen einen 62 Jahre alten Mann aus Lüneburg. Beamte hatten den Mann in den späten Abendstunden des 09.12.20, gegen 22:45 Uhr, mit seinem Pkw Im Neuen Felde kontrolliert und dabei den geladenen Schreckschussrevolver festgestellt. Der Revolver wurde parallel im Rahmen des Strafverfahrens beschlagnahmt.

Ebstorf - ohne Führerschein unterwegs

Einen 33 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW stoppte die Polizei in den Abendstunden des 09.12.20 in der Bahnhofstraße. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 20:30 Uhr stellten die Beamten fest, dass dieser nicht im Besitz eines Führerscheins war. Dieser war ihm bereits vor drei Jahren entzogen worden. Ihn erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Ebstorf - ... die Polizei kontrolliert

Mit der Zielrichtung Gurt und Handy kontrollierte die Polizei in den Morgen- und Mittagsstunden des 09.12.20 in Ebstorf und Wriedel. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt neun entsprechende Verstöße.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Pkw beim Vorbeifahren touchiert - Polizei ermittelt wegen Unfallflucht

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei nach einem Vorfall in den Morgenstunden des 07.12.20 in der Drawehner Straße und sucht Zeugen. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte zwischen 08:00 und 12:00 Uhr einen am Fahrbahnrand abgestellten schwarzen Pkw Mercedes C-Klasse beim Vorbeifahren beschädigt und war weitergefahren. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Aufgrund der gesicherten Spuren dürfte es sich bei dem Verursacher um ein rotes Fahrzeug handeln. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0 bzw. -354, entgegen.

Wustrow - Stuhl und Tisch von Terrasse gestohlen

Einen Stuhl und einen Tisch stahlen Unbekannte in den späten Abendstunden des 09.12.20 von der Terrasse eines Wohnhauses Am Bahndamm. Zuvor wurde ein Maschendrahtzaun beschädigt. Es entstand ein Schaden von gut 350 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

