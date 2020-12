Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ "wer vermisst diese Gegenstände?" - Täter ermittelt ++ Glück im Unglück ++ blau-weißes Kettcar gestohlen ++ Trickdiebe als Spendensammler - Polizei warnt ++

Bild-Infos

Download

LüneburgLüneburg (ots)

Presse - 09.12.2020 ++

Lüneburg

Lüneburg - 18-Jähriger bedroht - Täter rauben Bargeld

Ein 18-Jähriger hat bei der Polizei angezeigt, dass er am 08.12.20, gegen 17.00 Uhr, in der Apfelallee von einem unbekannten Täter niedergeschlagen wurde. Der Täter soll sich in Begleitung von zwei weiteren Personen befunden haben. Der 18-Jährige gab weiterhin an, dass er mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe von Bargeld gezwungen wurde. Im Anschluss flüchteten die Personen. Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- ca. 18 Jahre alt, - schwarze Hautfarbe, - schwarze, lockige Haare, - bekleidet mit einer schwarzen Jacke und roter Jogginghose.

Die beiden Begleiter sollen ebenfalls schwarze Hautfarbe gehabt haben. Zeugen, die sich in dem Tatzeitraum in der Apfelallee aufgehalten haben, werden gebeten sich mit der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, in Verbindung zu setzen.

Lüneburg - nach Unfall geflüchtet - Zeugen informieren Polizei

Am 08.12.20, gegen 12.15 Uhr, stieß ein zunächst Unbekannter auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Boecklerstraße mit einem Pkw VW gegen den abgestellten Opel Astra eines 53-Jährigen. Insgesamt entstanden bei dem Unfall Sachschäden von geschätzten 1.400 Euro. Der Unfallverursacher fuhr davon, jedoch notierten sich aufmerksame Zeugen das Kennzeichen und informierten den Halter des Opel. Später erschien der 30 Jahre alte VW-Fahrer auf der Polizeidienststelle und gab sich als Unfallverursacher zu erkennen. Hierbei wurde festgestellt, dass der 30-Jährige lediglich im Besitz einer ausländischen Fahrerlaubnis ist, obwohl er bereits seit mehreren Jahren in Deutschland wohnt.

Lüneburg - ohne Mund-Nasen-Bedeckung unterwegs

Am 08.12.20, gegen 13.40 Uhr, fielen einem Polizeibeamten in der Grapengießerstraße zwei Personen auf, die sich weigerten die vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Beide Personen wollten weder die Masken aufsetzen noch sich ausweisen. Erst mit Unterstützung eines weiteren auf Fußstreife befindlichen Polizeibeamten wiesen sich die 52 Jahre alte Frau und der 58-jährige Mann aus Walsrode schließlich aus. Beide Personen erhielten Ordnungswidrigkeitsanzeigen wegen der Verstöße.

Lüneburg - Glück im Unglück

Höchstwahrscheinlich aufgrund von Übermüdung kam am 08.12.20, gegen 07.15 Uhr, ein 45 Jahre alter Citroen-Fahrer nach links von der Fahrbahn der B216 ab. Der 45-Jährige war in Richtung Lüneburg gefahren, als sich der Unfall kurz vor Barendorf ereignete. Der Pkw überfuhr einen Leitpfosten und touchierte ein Verkehrszeichen, bevor er nach mehr als 50 m zum Stehen kam. Ein entgegenkommender Lkw-Fahrer konnte glücklicherweise rechtzeitig anhalten und so einen Frontalzusammenstoß vermeiden. Bei dem Unfall entstanden zwar Sachschäden von gut 5.000 Euro, verletzt wurde jedoch niemand.

Lüneburg - wer vermisst diese Gegenstände?

Bereits am 04.12.20, gegen 04.40 Uhr, wurde ein polizeilich bekannter 32-Jähriger im Häcklinger Weg in hilfloser Lage angetroffen. Der 32-Jährige hatte mehrere Gegenstände, u.a. eine Lichterkette, einen Fahrradsattel mit Schutzblech und eine Weihnachtslaterne dabei, die er möglicherweise in der Nähe gestohlen hat. Die rechtmäßigen Eigentümer können sich mit der Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, in Verbindung zu setzen. ++ Ein Foto kann unter www.polizeipresse.de heruntergeladen werden. ++

Uelzen

Bad Bodenteich - blau-weißes Kettcar gestohlen

Das blau-weiße Kettcar zweier Jungs stahlen Unbekannte in den Nachmittagsstunden des 08.12.20 vom Fahrradständer/Eingangsbereich eines Einkaufsmarktes in der Bergstraße. Die Jungs waren zwischen 15:30 und 16:00 Uhr zum Einkaufen in dem Markt, als Unbekannte das Kettcar mitnahmen. Es entstand ein Schaden von mehr als 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

Uelzen - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 20 Jahre alten Fahrer eines Pkw Audi stoppte die Polizei in den Nachtstunden zum 09.12.20 in der Celler Straße. Bei der Kontrolle des Mannes aus Suderburg stellten die Beamten gegen 01:30 Uhr den Einfluss von Drogen fest. Ein Test auf THC verlief positiv, so dass entsprechende Verfahren eingeleitet wurden.

Barum b. Bad Bevensen/Uelzen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Mittagsstunden des 08.12.20 auf der Bundesstraße 4 bei Tätendorf-Eppensen. Dabei ahndeten die Beamten insgesamt vier Verstöße. Der Schnellste wurde mit 136 bei erlaubten 100 km/h gemessen. In den Nachmittagsstunden des 08.12.20 kontrollierten Beamte auch im Bereich Hoystorfer Berg. Dort waren weitere acht Fahrer zu schnell unterwegs. Schnellster war hier ein 62 Jahre alter Autofahrer mit 139 km/h.

Lüchow/Uelzen - Trickdiebe als Spendensammler - Polizei warnt

Vor Trickdieben warnt die Polizei gerade jetzt wieder in der Vorweihnachtszeit. Opfer eines Diebstahls wurde ein 79-Jähriger in den Nachmittagsstunden des 08.12.20 auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Drawehner Straße. Ein Unbekannter hatte gegen 16:20 Uhr auf dem Parkplatz angeblich Spenden für Gehörlose und Taubstumme gesammelt. Der Senior wollte einen Betrag Spenden, übergab einen größeren Geldschein, um sich Geld wieder herausgeben zu lassen. Diesen Umstand nutzte der Sammler und verschwand mit dem Geld.

In diesem Zusammenhang konnte die Polizei auch zwei rumänische Staatsangehörige kontrollieren. Der 32 Jahre alte Mann sowie eine 36 Jahre alte Frau waren gegen 17:30 Uhr in Uelzen im Bereich des dortigen Einkaufszentrums in der Bahnhofstraße aufgefallen. Auch dort hatten sie Unterschriften bzw. Spenden gesammelt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow/Uelzen - Trickdiebe als Spendensammler - Polizei warnt

Vor Trickdieben warnt die Polizei gerade jetzt wieder in der Vorweihnachtszeit. Opfer eines Diebstahls wurde ein 79-Jähriger in den Nachmittagsstunden des 08.12.20 auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Drawehner Straße. Ein Unbekannter hatte gegen 16:20 Uhr auf dem Parkplatz angeblich Spenden für Gehörlose und Taubstumme gesammelt. Der Senior wollte einen Betrag Spenden, übergab einen größeren Geldschein, um sich Geld wieder herausgeben zu lassen. Diesen Umstand nutzte der Sammler und verschwand mit dem Geld.

In diesem Zusammenhang konnte die Polizei auch zwei rumänische Staatsangehörige kontrollieren. Der 32 Jahre alte Mann sowie eine 36 Jahre alte Frau waren gegen 17:30 Uhr in Uelzen im Bereich des dortigen Einkaufszentrums in der Bahnhofstraße aufgefallen. Auch dort hatten sie Unterschriften bzw. Spenden gesammelt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Hitzacker - Scheibe an Tourbus beschädigt

Bereits im Zeitraum vom 23.11. bis 08.12.20 beschädigten Unbekannte eine Glasscheibe der vorderen rechten Tür eines auf einem Parkplatz in der Elbuferstraße abgestellten Tourbusses MAN. Es entstand ein Sachschaden von gut 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hitzacker, Tel. 05862-98701-0, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lüneburg

Pressestelle

Kai Richter

Telefon: 04131/8306-2324 o. Mobil 01520 9348855

E-Mail: pressestelle@pi-lg.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de/dst/pdlg/lueneburg/

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg, übermittelt durch news aktuell