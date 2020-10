Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Brand in Keller von Einfamilienhaus in Lohfelden: Keine Hinweise auf Brandstiftung

Kassel (ots)

Lohfelden (Landkreis Kassel): Am gestrigen Donnerstagabend ereignete sich gegen 17:20 Uhr ein Brand im Keller eines Einfamilienhauses in der Straße "In der Herchenbach" in Lohfelden. Eine Bewohnerin war wegen des ausgelösten Rauchwarnmelders auf das Feuer aufmerksam geworden und hatte sich ins Freie gerettet. Wie die nach den Löscharbeiten der Feuerwehr zu den ersten Brandursachenermittlungen vor Ort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, war das Feuer im Kellergeschoss ausgebrochen und hatte dort einige Möbel in Mitleidenschaft gezogen. Das gesamte Untergeschoss war bei dem Brand verrußt, das Wohnhaus insgesamt verraucht und deswegen für die Nacht unbewohnbar geworden. Der Schaden beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf ca. 90.000 Euro. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung als Brandursache haben sich bislang nicht ergeben. Ob das Laden von Akkus im Bereich des Brandherdes ursächlich für das Feuer gewesen war, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Diese werden von den Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo geführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell