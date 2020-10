Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher nehmen Tresor mit: Kripo sucht Zeugen in Baunatal

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum heutigen Freitag in das Gebäude eines Baunataler Sportstudios eingebrochen und nahmen aus den Räumen einen Tresor samt Inhalt mit. Anschließend flüchteten die Einbrecher unerkannt. Die ermittelnden Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei sind auf der Suche nach Zeugen, die die Täter beim Abtransport der schweren Beute beobachtet haben oder Hinweise zu dem Einbruch geben können.

Wie die aufnehmenden Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, hatten sich die Täter aus unbekannter Richtung dem Sportstudio an der Altenritter Straße, nahe "Am Stadtpark", angenähert. Dort hebelten sie ein Fenster des Cafés auf und drangen so in das Gebäude ein. Die Einbrecher waren durchweg brachial vorgegangen. Sie brachen mehrere Türen auf und gelangten so auch in die Räume eines Sportvereins. Den durch das Vorgehen der Einbrecher angerichteten Schaden beziffern die Kriminalbeamten auf rund 6.000 Euro. Mit dem Tresor traten sie anschließend die Flucht nach draußen an, wo sich ihre Spur verliert. Die Tatzeit lässt sich nach ersten Ermittlungen auf die Zeit zwischen 3 und 5 Uhr in der Nacht eingrenzen.

Aufgrund des Gewichts des Tresors gehen die Ermittler davon aus, dass es sich um mindestens zwei Täter gehandelt hat und ein Fahrzeug zum Abtransport genutzt wurde. Wer in der vergangenen Nacht im Bereich des Tatorts verdächtige Personen sowie Fahrzeuge beobachtet hat und den Beamten des K 21/22 Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

