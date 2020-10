Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher stehlen Schmuck und Bargeld aus Ehlener Einfamilienhaus: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Habichtswald (Landkreis Kassel):

Bislang unbekannte Täter sind am gestrigen Mittwochabend in ein Einfamilienhaus in Habichtswald-Ehlen eingebrochen und haben dabei mehrere Schmuckstücke und Bargeld erbeutet. Die Ermittler des Kasseler Einbruchskommissariats 21/22 sind nun auf der Suche nach Zeugen, die im Bereich des Tatorts möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die bislang unbekannten Täter geben können.

Der Einbruch in das Einfamilienhaus im Schwalbenweg, nahe des Finkenwegs, ereignete sich nach derzeitigem Erkenntnisstand in der Zeit zwischen 18:30 und 19:30 Uhr. Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, hatten die Täter die Terrassentür mit einem Werkzeug aufgebrochen und sich so Zutritt zu dem Haus verschafft. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und erbeuteten dabei Schmuck und Bargeld. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß durch den Finkenweg, wo sich ihre Spur verliert. Gegenüber den Polizeibeamten beschrieben Anwohner drei dunkel gekleidete und etwa 1,80 Meter große Männer.

Wer den Ermittlern des K 21/22 der Kasseler Kripo Hinweise geben kann, meldet sich bitte beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel.: 0561-9100.

