Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Mit Clown-Kostüm Jugendliche erschreckt

Freiburg (ots)

Einen schlechten Scherz erlaubten sich am Samstagabend, 08.08.2020, zwei junge Männer im Alter von 15 und 20 Jahren auf dem Sportplatz in Adelsberg. Diese fuhren mit drei Jugendlichen dorthin. Während die beiden ausstiegen, blieben drei Jugendliche zwischen 14 und 15 Jahren im Auto zurück. Sie sahen dann kurze Zeit später eine Feuerschale und Kerzen am Unterstand aufflammen. Anschließend liefen zwei Personen in Clownskostümen auf das Fahrzeug zu und erschreckten die drei Jugendlichen erheblich, die dann die Polizei verständigten. An der Feuerstelle fand die Polizei künstliches Blut und ein damit beschmiertes Beil sowie im Auto des 20-jährigen weitere Gegenstände wie eine Machete und zwei Kettensägen. Alle Gegenstände wurden sichergestellt. Die Jugendlichen wurden von ihren Eltern abgeholt.

