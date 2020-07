Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallfluchten - Farbschmiererei

Obersontheim: Parkender PKW beschädigt

Ein VW Golf, welcher am Dienstag zwischen 12:30 Uhr und 18 Uhr, auf einem öffentlichen Parkplatz hinter einem Gebäude in der Hauptstraße abgestellt war, wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. An dem Golf entstand hierbei ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall. Tel.: 0791 / 4000

Schwäbisch Hall: Farbschmierereien

In der Straße Froschgraben wurde eine Hauswand mit blauer Farbe beschmiert. Der entstandene Schaden wird auf etwa 750 Euro geschätzt. Die Sachbeschädigung wurde am heutigen Mittwoch festgestellt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Gaildorf: Unfallflucht

Am Mittwoch zwischen 08:10 Uhr und 12:15 Uhr, wurde in der Max-Eyth-Straße ein weißer PKW Seat von einem grün-blauen LKW beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern. Hinweise auf diese Unfallflucht nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971 / 95090 entgegen.

