Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Bordesholm

Kreis RD-ECK - Verletzungen am Fuß

Bordesholm / Kreis RD-ECK (ots)

190827-4-pdnms Verletzungen am Fuß

Bordesholm / Kreis RD-ECK. Schmerzende Verletzungen am Fuß erlitt am vergangenen Samstag (24.08.19, 11.30 Uhr) eine 39-Jährige. Die Frau hatte den Recyclinghof am Neuen Haidberg aufgesucht, um einen alten Schreibtisch zu entladen. Ein etwa 50-jähriger Mann (schlank, dunkelblond, rotes T-Shirt) bot dazu seine Hilfe an. Das Möbelstück fiel auf den Boden und traf den Fuß der 39-Jährigen. Die Polizei in Bordesholm sucht den hilfsbereiten Mann und bittet ihn, sich unter der Rufnummer 04322 / 96 100 zu melden.

Sönke Hinrichs

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell