POL-FR: Emmendingen: PKW kollidiert mit Radfahrerin und flüchtet

Am Sonntagmittag, 09.08.2020, gegen 13.30 Uhr, kam es auf der Wiesenstraße in Emmendingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin. Der Fahrer eines weißen VW Tiguan fuhr an einer Gruppe von drei Fahrradfahrern vorbei und touchierte hierbei eine Radlerin mit dem Außenspiegel. Die Radfahrerin kam infolgedessen zu Sturz und zog sich leichte Blessuren zu. Der VW Tiguan setzte seine Fahrt in Richtung Freiburger Straße fort, ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern.

Der weiße VW Tiguan hatte Darmstädter Kennzeichen und war besetzt mit einer männlichen Person. Das Polizeirevier Emmendingen (Tel. 07641-582-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können.

