Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Einbrüche in Bergwerke - Zeugen gesucht

Münstertal (ots)

Bereits im Juli diesen Jahres kam es im Bereich Münstertal zu drei Vorfällen im Zusammenhang mit verbotenen Grabungen bzw. Einbrüchen in Bergwerke. Bislang bekannt wurden zwei Einbrüche, zum einen am 15.07.2020 in das Besucherbergwerk Teufelsgrund, sowie am 27.07.2020 in den sogenannten Wilhelmsstollen. Letzterer befindet sich nur ca. 200m vom Besucherbergwerk entfernt. Hierbei wurden in einem Fall Mineralien und Inventargegenstände gestohlen, im anderen Fall konnte noch kein Diebesgut festgestellt werden. Allerdings entstand in beiden Fällen erheblicher Sachschaden.

Weiterhin kam es am 05.07.2020 zu einem Vorfall im Waldgebiet "Stinkelache/Maisstollen". Hier wurden durch einen Passanten mehrere Personen beobachtet, welche sich zum Teil mit schwerem Gerät Zugang zu einem stillgelegten Stollen verschafft haben. Die Personen sollen hierbei auf Mineraliensuche gewesen sein. In diesem Fall kommen mehrere Verstöße in Betracht, da es sich bei der Tatörtlichkeit um ein Grabungsschutzgebiet handelt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte es sich in allen Fällen um die gleiche Tätergruppierung handeln. Bei den Tätern der verbotenen Grabung soll es sich um vier männliche Personen im Alter zwischen 30 und 50 Jahren gehandelt haben, zu den beiden Einbrüchen liegen bislang keine konkreten Täterhinweise vor.

Zeugen der Vorfälle sowie Personen, welche Angaben zu möglichen Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der sachbearbeitenden Dienststelle, dem Polizeiposten Staufen, unter der Tel.-Nr. 07633/923690 oder beim Polizeirevier Müllheim unter der Tel.-Nr. 07631/17880 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell