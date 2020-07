Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung 2 zum Unfall auf der Holländischen Straße: 58-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Bei dem am heutigen Donnerstagmorgen auf der Holländischen Straße stattgefundenen Unfall zwischen einem Fahrradfahrer und einer Straßenbahn wurde der 58-jährige Radfahrer aus Kassel schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die 53-jährige Straßenbahnfahrerin erlitt nach bisherigen Erkenntnissen einen Schock.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, war der 58-jährige Fahrradfahrer gegen 11 Uhr auf der Holländische Straße in Richtung "Eisenschmiede" unterwegs gewesen. Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenangaben soll er in Höhe der Rothfelsstraße plötzlich die beiden stadteinwärts führenden Fahrstreifen der Holländischen Straße überquert und auf die Gleise gefahren sein, ohne dabei auf die in Richtung stadteinwärts fahrende Straßenbahn geachtet zu haben. Die 53-jährige Fahrerin des Schienenfahrzeugs konnte trotz sofort eingeleiteter Notbremsung einen Zusammenstoß mit dem Fahrradfahrer nicht verhindern. Das Fahrrad war unter die Bahn geraten, nachdem der 58-Jährige zu Boden gestürzt war. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus. Die genaue Höhe der Sachschäden kann bislang noch nicht beziffert werden.

Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Unfallstelle. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang führen die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei.

