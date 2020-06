Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200614 - 571 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Durch Messerangriff schwer verletzt

Frankfurt (ots)

(fue) Zwei befreundete Frauen im Alter von 19 und 29 Jahren gingen am Samstag, den 13. Juni 2020, gegen 05.00 Uhr, zu Fuß durch die Münchener Straße. In Höhe der Hausnummer 56 stießen sie auf eine 31-jährige, wohnsitzlose Frau, die die beiden ohne ersichtlichen Grund heftig beleidigte.

Daraus entwickelte sich eine verbale Auseinandersetzung, in deren Verlauf die 31-Jährige ein Messer zog und die beiden Frauen damit verletzte. Die beiden Geschädigten gingen dann weiter bis zum Bahnhofsvorplatz, wo sie erneut auf die 31-Jährige trafen. Zwei Passanten verständigten nun die Bundespolizei, die die drei Frauen zur Wache im Bahnhof brachte. Wie sich herausstellte, musste insbesondere die 19-jährige Frau dringend ärztlich behandelt werden. Sie wurde mit einer Stichverletzung in den Bauch in ein Krankenhaus verbracht und dort sofort operiert. Die 29-Jährige trug Schnittverletzungen an der Hand und am Bein davon, auch sie musste ärztlich behandelt werden.

Die 31-jährige Frau wurde festgenommen. Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Der Hintergrund der Tat ist noch offen.

