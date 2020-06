Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200614 - 569 Frankfurt-Preungesheim: Mit Axt auf Wohnungstür eingeschlagen

Frankfurt (ots)

(fue) Am Samstag, den 13. Juni 2020, gegen 00.40 Uhr, nahm der Bewohner eines Mehrparteienhauses in der Jaspertstraße heftige Schläge gegen seine Wohnungstür wahr. Davor stand ein anderer Hausbewohner, der mittels einer Axt auf die Tür des Geschädigten einschlug.

Die sofort verständigte Polizei konnte an der betreffenden Tür den Schaden und auf dem Fußboden Blutspuren feststellen. Es war nun davon auszugehen, dass sich der Angreifer selbst verletzt hatte.

Nachdem auf Klingeln und Rufen nicht geöffnet wurde, wurde die Wohnungstür des Angreifers gewaltsam geöffnet. Zwar konnte in der Wohnung die Axt aufgefunden werden, der Mieter war jedoch nicht zugegen. Dieser erschien wenig später und ließ sich widerstandslos festnehmen. Bei ihm handelt es sich um einen 47-jährigen Mann, der ein psychisch auffälliges Verhalten zeigte. Es erfolgte seine Einweisung in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses gemäß dem Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetzes. Der 47-Jährige wies an der Stirn eine frische, leicht blutende Verletzung auf.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell