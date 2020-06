Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200612 - 0567 Frankfurt-Bornheim: Handtasche aus Pkw entwendet

Frankfurt (ots)

(fue) Eine 57-jährige Frau war am Donnerstag, den 11. Juni 2020, gegen 09.20 Uhr, mit ihrem Pkw unterwegs durch die Kettelerallee. In Höhe des Hauses Nummer 5 hielt sie am Straßenrand an, um ein Telefonat zu führen. Dabei entfernte sie sich einige Meter von ihrem Pkw, welcher unverschlossen blieb. Diesen Umstand machte sich ein bislang unbekannt gebliebener Dieb zunutze und entwendete die auf dem Beifahrersitz stehende Handtasche. Den Diebstahl bemerkte die Geschädigte erst, als sie wieder in Ihrem Wagen Platz genommen hatte. Neben den Zulassungspapieren des Pkw und dem Personalausweis der Geschädigten, befanden sich noch mehrere tausend EUR in der Handtasche. Mit dem Betrag sollte ein Autokauf finanziert werden. Zeugen, die zu diesem Vorkommnis sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem 6. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75510600 in Verbindung zu setzen.

