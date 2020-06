Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200612 - 0566 Frankfurt-Bornheim: Trickdiebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Ein bislang unbekannter Mann klingelte am Donnerstag, den 11. Juni 2020, gegen 08.00 Uhr, an der Wohnungstür eines 88-jährigen Mannes in der Inheidener Straße. Dem älteren Herrn gegenüber täuschte er Unwohlsein vor und gelangte so in dessen Wohnung. Hier gelang es ihm, die Geldbörse des Geschädigten zu entwenden und damit die Wohnung zu verlassen. Der Bestohlene bemerkte den Verlust des Portemonnaies erst später. Neben dem Personalausweis und einer EC-Karte befanden sich noch rund 400 EUR Bargeld in der Geldbörse. Der Täter wird beschrieben als etwa 25 Jahre alt und ca. 185 cm groß. Kurze, helle Haare, sprach akzentfreies Deutsch.

