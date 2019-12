Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Unfallflucht nach Fahrstreifenwechsel

Zeugenaufruf

Offenburg (ots)

Der Fahrstreifenwechsel des noch unbekannten Fahrers eines Sattelzuges führte am Dienstagmittag gegen 14:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A5 zwischen den Anschlussstellen Offenburg und Appenweier. Eine 68-Jährige Fahrerin eines Dacia war auf dem mittleren Fahrstreifen in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs, als der Sattelzug plötzlich vor ihr einscherte. Die Lenkerin des Dacia wurde abgedrängt und wich auf den linken Fahrstreifen aus. Ein nachfolgender 30-jähriger Fahrer eines BMW fuhr auf den Dacia trotz sofort eingeleiteter Vollbremsung auf. Durch die durchgeführte Vollbremsung des BMW kam es wiederum zu einem Auffahrunfall eines 50 Jahre alten Subaru Fahrers. Ein Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro ist das Endergebnis des Missgeschicks. Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um das Geschehene zu kümmern. Personen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können werden gebeten, mit den ermittelnden Beamten des Verkehrskommissariats Offenburg unter der Telefonnummer: 0781 21-4200 in Kontakt zu treten.

