Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Mittagspause ausgenutzt

Hausach (ots)

Ein bislang unbekannter Dieb hat am Dienstagmittag auf einer Baustelle in der Einbacher Straße ein Schweißgerät im Wert von circa 4.500 Euro gestohlen. Der Langfinger nutzte in der Zeit zwischen 12 Uhr und 12:30 Uhr die Abwesenheit der dortigen Arbeiter in deren Mittagspause aus und packte unbemerkt das Arbeitsgerät ein. Von der Beute fehlt seither jede Spur. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben die Ermittlungen aufgenommen.

