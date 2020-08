Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schwerer Motorradunfall auf der L150 zw. Todtmoos und St. Blasien

Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Bereich: Landkreis Waldshut

L150 zw. Todtmoos und St. Blasien Nähe Kohlhütte

Ein Motorradfahrer befährt am Sonntag, 09.08.2020, gegen 13:15 h, mit seinem 16-jährigen Sohn als Sozius die L150 von Todtmoos in Richtung St. Blasien. An der Unfallstelle kommen ihnen ein PKW und vier nachfolgende Kradfahrer entgegen. Einer dieser Kradfahrer versucht den PKW zu überholen und kommt dadurch den erstgenannten auf deren Fahrspur entgegen. Der Vater weicht daraufhin dem entgegenkommenden Motorradfahrer aus, kommt von der Fahrbahn ab und stürzt eine Böschung hinunter.

Hierbei wird der Vater schwerstverletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Sein Sohn wurde schwer verletzt mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Gruppe der entgegenkommenden Fahrzeuge fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern, evtl. wurde er auch von ihnen nicht wahrgenommen.

Die Polizei bittet dringend darum, dass sich diese Fahrzeugführer oder andere Zeugen melden und sich mit der Verkehrspolizei Waldshut, Tel. 07751/8963-0, in Verbindung setzen.

