Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfallflucht: Gesuchter weißer VW Up müsste an der Front beschädigt sein

Kassel (ots)

Kassel-Wehlheiden:

Am vergangenen Sonntagnachmittag ereignete sich auf der Kohlenstraße in Kassel ein Unfall, bei dem der Verursacher in Höhe der Pettenkoferstraße ein Verkehrsschild auf einer Verkehrsinsel überfuhr und anschließend mit seinem beschädigten Pkw flüchtete, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Teile der Frontschürze des Fahrzeugs bleiben an der Unfallstelle zurück. Wie die bisherigen Ermittlungen ergeben haben, gehören die Teile an einen weißen VW Up, den die Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei nun suchen.

Verkehrsteilnehmer hatten das umgefahrene Schild und die Fahrzeugteile am Sonntagnachmittag, gegen 17:35 Uhr, entdeckt und umgehend die Polizei gerufen. Anhand des Spurenbilds am Unfallort war der Verursacher auf der Kohlenstraße in Richtung Druseltalstraße gefahren und hierbei aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen.

Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe gehen davon aus, dass der weiße VW Up im Frontbereich erheblich beschädigt sein dürfte und daher anderen Verkehrsteilnehmern nach dem Unfall aufgefallen sein könnte. Möglicherweise ist der Pkw auch zur Reparatur in eine Werkstatt gegeben worden. Daher bitten die Beamten Zeugen, die Hinweise zum Fahrer, dem Fahrzeug oder zum Unfallgeschehen machen können, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

