Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Taschenlampenschein verrät Einbrecher: Polizisten schnappen 18-Jährigen auf frischer Tat

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Dank der schnellen Mitteilung eines aufmerksamen Zeugen gelang Beamten des Baunataler Polizeireviers in der Nacht zum heutigen Dienstag die Festnahme eines 18-Jährigen aus Kassel, der in das Gebäude der Altenbauner Feuerwehr eingebrochen war. Der Tatverdächtige, der bereits hinreichend polizeibekannt ist, muss sich nun wegen Einbruchdiebstahls verantworten.

Der Zeuge hatte gegen 03:15 Uhr Taschenlampenschein in dem dunklen Feuerwehrgebäude im Aueweg gesehen und sofort die Polizei alarmiert. Bei Eintreffen der Streifen nur wenige Augenblicke später gab der auf frischer Tat ertappte Einbrecher sofort Fersengeld. Allerdings vergeblich, denn nach kurzer Verfolgung schnappten die Polizisten den 18-Jährigen. Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte er die Scheibe eines Fensters an dem Gebäude eingeworfen und sich dann mit der Taschenlampe auf Beutezug begeben. Die Ermittlungen, ob er in der vergangenen Nacht auch in eine Kindertagesstätte im nahegelegenen Lohweg eingebrochen ist, dauern an.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel.: 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: +49 561 910 1020 bis 23

Fax: +49 611 32766 1010

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: +49 561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell