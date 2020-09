Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Berauscht und alkoholisiert mit Kleinkraftrad unterwegs

Delmenhorst (ots)

Beamte kontrollierten am Samstag gegen 13:15 Uhr einen 35-jährigen Delmenhorster, der mit einem Kleinkraftrad in der Breslauer Straße in Delmenhorst unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Delmenhorster sowohl berauscht, als auch alkoholisiert war. Dem 35-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

