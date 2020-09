POL-DEL: Delmenhorst: Polizei beendet kostenlose Abgabe von Kraftstoff an Autofahrer

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Polizei beendet kostenlose Abgabe von Kraftstoff an Autofahrer

Delmenhorst, Hasporter Damm Freitag, 25.09.2020, ab 12:30 Uhr

Im Rahmen einer Werbeaktion gibt eine Tankstellenkette derzeit werktäglich in der Zeit von 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr kostenlos Kraftstoff an Autofahrer ab. Die Aktion führte bereits in anderen Städten zu entsprechendem Verkehrschaos in der Nähe der teilnehmenden Tankstellen. Für heute war die Aktion an einer Tankstelle am Hasporter Damm angekündigt worden. Bereits gegen 12:30 Uhr staute sich der Verkehr zunächst auf dem Hasporter Damm in der Nähe der Tankstelle und sodann auch im Bereich Niedersachsendamm/Annenheider Straße. Da sich der Stau bis auf die Autobahn hin ausweitete, wurde durch die Polizei angeordnet, dass der Betrieb an der betroffenen Tankstelle bis 14:00 Uhr komplett eingestellt wird. Nachfolgend baute sich der Stau rasch ab.

