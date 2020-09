Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Gemeinde Dötlingen: Einbruch in Einfamilienhaus

Delmenhorst (ots)

In der Zeit von Freitag,16:00 Uhr, auf Samstag, 08:00 Uhr, kam es in der Wildeshauser Straße in Dötlingen-Busch zu einem Einbruch in einem Einfamilienhaus. Unbekannte Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und durchsuchten im Anschluss die Räumlichkeiten des Einfamilienhauses. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wildeshausen, 04431-941-115, entgegen.

