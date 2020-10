Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Brand in Wesertal-Lippoldsberg: Keine Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere am 09.10.2020, um 21:43 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4730086 veröffentlichte Pressemitteilung):

Wesertal (Landkreis Kassel):

Nach dem Brand am vergangenen Freitagabend in Wesertal-Lippoldsberg, bei dem zwei Häuser beschädigt wurden und eine Scheune komplett abbrannte, haben die Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kriminalpolizei ihre umfangreichen Ermittlungen an der Brandstelle fortgesetzt. In die Ermittlungen wurde auch das Hessische Landeskriminalamt miteingebunden. Wie die Kriminalbeamten mitteilen, war das Feuer im Bereich eines Unterstandes, der sich neben einem der Häuser befand, ausgebrochen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen bislang nicht vor. Ob ein fahrlässiges Handeln oder ein technischer Defekt ursächlich für das Feuer waren, ist derzeit noch ungeklärt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Entgegen erster Schätzungen dürfte die Höhe des Gesamtsachschadens im mittleren sechsstelligen Bereich liegen. Die beiden Häuser sind nach dem Brand unbewohnbar und einsturzgefährdet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell