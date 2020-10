Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Wesertal OT Lippoldsberg Brand einer Scheune

Kassel (ots)

Am Fr., den 10.10.2020, um 19:54 Uhr wurde ein Brand einer Scheune in der Ortslage Lippoldsberg gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Streife stand die Scheune, in der Stroh und Holz gelagert waren, im Vollbrand. Im weiteren Verlauf griff das Feuer auf zwei angrenzende Wohnhäuser über, wobei bei einem Haus der Dachstuhl, inklusive einer Photovoltaikanlage durch den Brand komplett zerstört wurde. Dieses Haus ist nunmehr unbewohnbar. Bei einem leersteheneden Nachbarhaus wurde der Dachstuhl durch das Feuer beschädigt. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Nach dem derzeitigen Stand beläuft sich der Sachschaden auf mindestens 200.000 Euro. Zur Brandbekämpfung waren die Feuerwehren aus Lippoldsberg, den angrenzenden Gemeinden und ein Fahrzeug der Berufsfeuerwehr Kassel eingesetzt. Über die Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei in Kassel übernimmt die weitere Sachbearbeitung.

Polizeipräsidium Nordhessen: KHK Jens Koppitz (Polizeiführer vom Dienst)

