Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Vollsperrung nach Auffahrunfall sorgte für Stau: Lkw-Fahrer schwer verletzt

Kassel (ots)

Staufenberg/ Autobahn 7: Ein Auffahrunfall zwischen Lkws auf der Autobahn 7 in Richtung Süden in Höhe der hessisch-niedersächsischen Landesgrenze sorgte am gestrigen Montagnachmittag für einen kilometerlangen Stau. Ein 62-jähriger Lkw-Fahrer aus Kassel erlitt bei dem Unfall schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen und wurde durch einen Rettungswagen in ein Kasseler Krankenhaus gebracht.

Wie die am Unfallort zwischen den Anschlussstellen Lutterberg und Kassel-Nord eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, ereignete sich der Zusammenstoß gegen 15:45 Uhr. Der 62-Jährige erkannte am Steuer seines Lkw aus unbekannten Gründen nicht rechtzeitig, dass der auf dem rechten Fahrstreifen vorausfahrende Sattelzug an einem Stauende anhalten musste und war auf den Auflieger aufgefahren. Der in Baunatal wohnende 62-jährige Fahrer des vorausfahrenden Sattelzuges wurde hierbei leicht verletzt. Den Schaden an dem Lkw beziffern die Beamten auf etwa 50.000 Euro. Weitere 10.000 Euro Schaden entstanden am Auflieger des vorausfahrenden Sattelzugs. Beide Fahrzeuge wurden von Abschleppunternehmen geborgen. Aufgrund der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die Autobahn in Richtung Süden für rund 1 ½ Stunden voll gesperrt werden.

