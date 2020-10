Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nächtliche Einbrüche in Geschäfte: Kasseler Kripo erbittet Zeugenhinweise

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag in zwei Geschäfte in der Kasseler Innenstadt eingebrochen. In beiden Fällen hatten sich die Täter durch das Einschlagen einer Scheibe Zutritt verschafft. Die ermittelnden Beamten der Kasseler Kripo sind auf der Suche nach Zeugen.

In der Garde-du-Corps-Straße hatten unbekannte Täter die Schaufensterscheibe eines Fahrradgeschäfts mit einem Stein eingeworfen und stiegen durch das entstandene Loch in den Verkaufsraum ein. Auf ihrem Beutezug durchsuchten die Einbrecher sämtliche Schubladen und entwendeten die Kaffeekasse mit einem geringen Bargeldbetrag. Durch das Loch in der Scheibe flüchteten sie anschließend wieder nach draußen und weiter in unbekannte Richtung. Den durch das Vorgehen der Täter angerichteten Sachschaden beziffern die aufnehmenden Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes auf 1.000 Euro.

In der gleichen Nacht kam es zu dem Einbruch in das Geschäft für E-Zigaretten in der Rudolf-Schwander-Straße, gegenüber der Spohrstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlugen die Täter die Scheibe einer Seitentür ein und gelangten so in den Verkaufsraum. Offenbar hatten es die Einbrecher ausschließlich auf Bargeld abgesehen, denn sie flüchteten ohne Beute, nachdem sie die leere Kasse vorgefunden hatten.

Wann die beiden Einbrüche in der Nacht genau stattgefunden haben und ob sie auf das Konto derselben Täter gehen, ist bislang noch ungeklärt. Wer verdächtige Beobachtungen im Bereich der Tatorte gemacht hat oder den Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo Täterhinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel.: 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: +49 561 910 1020 bis 23

Fax: +49 611 32766 1010

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: +49 561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell