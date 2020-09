Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: POL-Einsatz: Fahrlässige Brandstiftung durch Feuerwerkskörper - 69151 Neckargemünd, Campingplatz "An der Friedensbrücke", Neckar

Neckargemünd (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 15:20 Uhr, wurden laut Zeugenangaben durch mehrere Personen, die sich auf einem Fahrgastschiff, das auf dem Neckar in Richtung Neckarsteinach unterwegs war, Feuerwerksraketen in Richtung Campingplatz abgeschossen. Vermutlich dessen kam es im angrenzenden Bereich eines Waldes zu einem kleinen Brand, bei dem ca. 40 bis 60 qm Wald beschädigt wurden. Die alarmierte Feuerwehr Neckargemünd konnte den kleinen Brand glücklicherweise schnell unter Kontrolle bringen. Auf dem Campingplatz selbst wurden keine Personen verletzt und auch kein Schaden verursacht.

Das betreffende Fahrgastschiff wurde auf dem Rückweg von Neckarsteinach nach Heidelberg in der Schleusenkammer Neckargemünd mit Kräften der Wasserschutzpolizei Heidelberg sowie durch mehrere Streifen des Polizeipräsidiums Mannheim kontrolliert. Auf dem Schiff befanden sich zahlreiche alkoholisierte sogenannte Fans eines Fußballvereins, die nach Feuerwerkskörpern durchsucht wurden. Bei den kontrollierten Personen konnten jedoch keine Feuerwerkskörper oder sonstige verdächtige Gegenstände aufgefunden werden.

Die Wasserschutzpolizeistation Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

