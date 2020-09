Polizeipräsidium Mannheim

E-Scooter-Fahrer gestürzt

Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Beim Überqueren einer Eisenbahnschiene kam es bereits am Freitagabend gegen 19.00 Uhr auf dem Friedrichsring zum Sturz eines E-Scooter-Fahrers, der sich dadurch Verletzungen zuzog, die in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden mussten. Womöglich stürzte der 25-jährige aufgrund eines aufgeschweißten Eisenstücks an der Schiene. Zur Klärung des genauen Sachverhalts benötigt der Verkehrsdienst Mannheim Zeugen, die hierzu Angaben machen können. Insbesondere werden die beiden Frauen, die direkt hinter dem Verunfallten auf E-Scooter unterwegs waren, gebeten, sich beim Verkehrsdienst unter der Tel.-Nummer 0621/174-4222 zu melden.

