POL-MA: Mannheim - zwei Streifenwagen mutwillig beschädigt - ein Täter festgenommen

Mannheim (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden zwei geparkte Streifenwagen der Mannheimer Polizei beschädigt.

Um 23:55 Uhr konnten Beamte des Polizeireviers Mannheim-Oststadt zunächst verdächtige Geräusche vor dem Dienstgebäude wahrnehmen. Bei der sofortigen Überprüfung stellten die Beamten fest, dass an einem vor dem Polizeipräsidium in L6 abgestellten Streifenwagen die Heckklappe mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt wurde. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos. Am Streifenwagen entstand ein Sachschaden über 1.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt, unter Tel.: 0621-174-0, in Verbindung zu setzen.

Gegen 03:00 Uhr wurden Beamte des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt auf einen 24-jährigen Mann aufmerksam, der mehrfach gegen die Beifahrertür eines vor der Wache geparkten Streifenwagens schlug und trat. Die Beamten konnten den renitenten Betrunkenen festnehmen, der die Nacht in einer Ausnüchterungszelle verbringen musste. An dem Streifenwagen entstand ein Sachschaden von ca. 1.000EUR. Ob beide Sachverhalte in Zusammenhang stehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen des Polizeirevier Mannheim-Innenstadt. Auch hier werden Zeugen gebeten, die sachdienliche Angaben zum Vorfall machen könne, sich mit dem Polizeireiver Mannheim-Innenstadt, Tel.: 0621-12580, in Verbindung zu setzen.

