Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Nicht angemeldete Demonstration blockiert Fahrbahn und wird aufgelöst

Mannheim (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 12.15 Uhr ließen sich etwa 60 Personen mit Transparenten auf der Fahrbahn stadtauswärts der Augustaanlage / Ecke Friedensplatz nieder, um ohne Anmeldung zu demonstrieren. Hierdurch wurde die Straße so blockiert, dass ein Befahren vom Wasserturm in Richtung Augustaanlage nicht mehr möglich war.

Mehrfachen Aufforderungen seitens der Polizei, die Straße freiwillig zu räumen, folgten die Kundgebungsteilnehmer zunächst nicht. Erst bei einer letzten Aufforderung und als die Demonstration von der Polizei aufgelöst worden war, kamen rund 50 Demonstranten ihrer Entfernungsverpflichtung nach. Die restlichen elf Personen ließen sich ohne Widerstand gegen 14.30 Uhr durch die Polizei von der Straße begleiten. Nach erfolgter Feststellung der Personalien wurden sie vor Ort entlassen. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts der Nötigung ermittelt.

Während der Demonstration wurde der Verkehr umgeleitet. Es ergaben sich geringe Verkehrsbeeinträchtigungen.

