POL-ME: Essener Polizei ergänzt ihre Fahndung mit einem Phantombild - Essen / Velbert / Kreis Mettmann - 2007043

Bereits mit unserer Pressemitteilung / ots 2006188 vom 29.06.2020 ( als PDF in Anlage / im Internet unter dem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4637919 ) gaben wir unter der Überschrift: "Seniorin übergibt Koffer mit Silberbesteck an mutmaßliche Betrüger - Polizei bittet um Zeugenhinweise und warnt vor falschen Polizeibeamten" eine Pressemitteilung unserer Kolleginnen und Kollegen aus dem benachbarten Essen weiter, weil deren Sachverhalt einen örtlichen Bezug nach Velbert hatte.

Heute veröffentlicht die Essener Polizei ein Phantombild, welches eine junge Frau zeigt, die am 24. Juni zur Übergabe der Beute, an der Bushaltestelle "Parkstraße" an der Friedrich-Ebert-Straße in Velbert-Mitte erschien.

Die aktuelle Pressemitteilung und das Phantombild findet man im Presseportal der Polizei Essen unter dem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4646799 im Internet.

Die Essener Polizei bittet unter Hinweis auf das Phantombild erneut um Zeugenhinweise und fragt: Wer hat am Mittwoch, 24. Juni, an der Haltestelle "Parkstraße" Verdächtiges beobachtet oder kann Hinweise auf die unbekannte Abholerin geben? Während der Übergabe hielt gerade ein Bus der Linie 169 an der Haltestelle, sodass möglichweise auch Fahrgäste hilfreiche Beobachtungen gemacht haben. Zeugen, die Hinweise auf die unbekannte Frau geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 beim zuständigen Kriminalkommissariat 21 in Essen zu melden.

Im aktuellen Zusammenhang warnen die Polizei in Essen und im Kreis Mettmann gleichzeitig auch erneut vor der Betrugsmasche der falschen Polizeibeamten, mit der Kriminelle immer wieder versuchen, Seniorinnen und Senioren um ihr Erspartes zu betrügen. Deshalb: Hinterfragen Sie verdächtige und aufdringliche Anrufe und geben Sie niemals Auskunft über Ihre Vermögensverhältnisse! Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Fremde und lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung! Warnen Sie Ihre älteren Angehörigen, Bekannten und Nachbarn vor derartigen Betrugsmaschen und erstatten Sie Anzeige, wenn Sie oder Ihre Angehörigen Opfer von Betrügern wurden!

