POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall nach übermäßigen Alkoholgenuss.

Am frühen Samstagmorgen, gegen 05.30 Uhr, befuhr ein 32-Jähriger mit seinem 5er BMW die Magdeburger Straße stadteinwärts. In Höhe der Einmündung auf die B 38 kam er nach links von der Straße ab, kollidierte mit der dortigen Leitplanke, überfuhr eine Verkehrsinsel und beschädigte mehrere Verkehrszeichen, sowie eine Laterne, ehe er zum Stehen kam. Die eingesetzten Beamten konnten Alkoholgeruch in der Atemluft feststellen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Am BMW entstand ein Schaden von ca. 3.000 EUR, an der Leitplanke, der Verkehrsinsel, der Laterne und den Verkehrszeichen ein Schaden von ca. 4.000 EUR. Der Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt, auf ihn kommt jedoch eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung mit Trunkenheit im Straßenverkehr zu. Sein Führerschein wurde einbehalten.

