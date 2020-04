Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Werkzeuge gehören zu Einbruch

Meisenheim (ots)

Über eine von den Geschädigten gefertigte Stehlgutliste können die beiden beim Eisernen Steg gefundenen Werkzeuge zugeordnet werden. Brecheisen und Eisensäge wurden von Sonntag auf Montag aus einer Hütte in der Kleingartenanlage nahe dem Anglerheim gestohlen. Da die Gegenstände am Dienstagmorgen gefunden wurden, bittet die Polizei um Hinweise zu Personen die mit den Werkzeugen unterwegs oder von Sonntag bis Dienstag am Eisernen Steg auffällig waren. Die Polizeiinspektion Lauterecken ist unter Telefon-Nummer 06382 9110 erreichbar. |pilek-AH

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell