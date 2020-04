Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brecheisen und Eisensäge gefunden

Meisenheim (ots)

Am Grillplatz "Eiserner Steg" in Meisenheim sind am Dienstagmorgen eine Eisensäge und ein Brecheisen aufgefunden worden. Beide Gegenstände lagen offensichtlich noch nicht lange dort. Ob diese Gegenstände im Zusammenhang mit Straftaten stehen überprüft derzeit die Polizeiinspektion in Lauterecken. Die beiden Werkzeuge könnten auch gestohlen oder einfach von einem Handwerker vergessen worden sein. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Lauterecken unter Telefon-Nummer 06382 9110. |pilek-AH

