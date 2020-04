Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wind schüttelt die Bäume

Lauterecken (ots)

Äste und Bäume sind Montag und Dienstag witterungsbedingt auf die Straßen gefallen und haben den Verkehr beeinträchtigt. Der stetige und teilweise auch heftige Wind schüttelte die Bäume. Einige Verkehrsteilnehmer räumten die Äste selbst von der Straße, andere verständigten die Straßenmeisterei oder die Polizei. So hatte die Polizeistreife am Dienstagmorgen zum Beispiel einen größeren Ast von der L 234 zwischen Rehborn und Odernheim gezogen. Autofahrer hatten die Dienststelle von dem im Kurvenbereich liegenden Hindernis verständigt. Am Nachmittag fiel ein Ast quer über die Straße "Heidenheck" in Herren-Sulzbach. Dabei wurde das dort gespannte Telefonkabel vom Mast gerissen. Über die Integrierte Leitstelle Kaiserslautern wurde in diesem Fall die Feuerwehr und den Telefonnetz-Betreiber verständigt. |pilek-AH

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell