Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an geparkten Fahrzeugen

Kaub (ots)

In der Nacht von Montag, 17.02.2020 auf Dienstag, 18.02.2020 wurden in Kaub fünf Fahrzeuge beschädigt. Die Autos standen auf einem Parkplatz in den Rheinanlagen neben dem Blücherdenkmal. An allen Fahrzeugen wurden die Heckleuchten eingetreten beziehungsweise eingeschlagen. An einem Fahrzeug hat sich der Täter offensichtlich eine Verletzung zugefügt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion St. Goarshausen unter der Rufnummer 06771-93270 entgegen.

