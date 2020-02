Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Junger Fahrer nach Karnevalsparty betrunken Auto gefahren

Niederelbert (ots)

Am Sonntagabend, gegen 23:30 Uhr, stellte eine Polizeistreife einen schwarzen Audi mit auffallend hoher Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn zwischen Holler und Niederelbert fest. Als das Fahrzeug dann in Niederlbert in der Hauptstraße angehalten und kontrolliert wurde, fiel den Beamten bei dem 23-jährigen Fahrer Atemalkoholgeruch auf. Ein Alkoholtest vor Ort ergab sodann eine Wert von mehr als 1,4 Promille. Seine Heimfahrt von einer Karnevalsparty in Holler kommt den Jungen Fahrer nun teuer zu stehen: nach einer Blutprobenentnahme wurde der Führerschein eingezogen.

