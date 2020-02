Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Haus in Niestetal von Einbrechern heimgesucht: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Niestetal (Landkreis Kassel):

Ein Einfamilienhaus in Niestetal-Heiligenrode wurde am gestrigen Mittwoch von bislang unbekannten Einbrechern heimgesucht. Nachdem die Täter eine Terrassentür gewaltsam geöffnet hatten, durchsuchten sie die Wohnräume und flüchteten anschießend unerkannt mit ihrer Beute. Die weiteren Ermittlungen führen die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Sie erbitten Zeugenhinweise.

Wie die aufnehmenden Polizisten des Polizeireviers Ost berichten, hatten die Bewohner den Einbruch in der Straße "Zum Sandberg", nahe "Am Stein", bei ihrer Heimkehr gegen 20 Uhr bemerkt. Während ihrer dreistündigen Abwesenheit waren die unbekannten Täter in das Haus eingestiegen und ergriffen letztlich mit einer erbeuteten Armbanduhr sowie Geld die Flucht in unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Bereich "Zum Sandberg" gemacht haben oder den Ermittlern des K 21/22 Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel. 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell