Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Warnung vor falschen Mitarbeitern von Vodafone in Brake +++ Richtigstellung

Delmenhorst (ots)

Seit Montag, 25. November 2019, sind bei der Polizei Brake mehrere Anrufe von besorgten Bürgern eingegangen, die Besuche eines Vodafone-Mitarbeiters erhalten haben.

In mindestens zwei Fällen waren die besorgten Bürger nicht einmal Kunde des Unternehmens und machten sich im Nachhinein Sorgen, ob diese Besuche ihre Richtigkeit hatten.

Wir als Polizei wollten deshalb auf mögliche Gefahren hinweisen und davor warnen, unberechtigte Personen in die Wohnungen und dort unbeaufsichtigt arbeiten zu lassen.

In Zeiten von agierenden, falschen Polizeibeamten fühlen wir uns verpflichtet, derartige Warnungen zu veröffentlichen und vor Betrügereien zu warnen. Besuche von Mitarbeitern werden normalerweise postalisch durch die jeweiligen Unternehmen angekündigt.

In keiner Weise wollten wir den Vodafone-Mitarbeiter denunzieren, der sich mittlerweile bei uns gemeldet hat. Im konkreten Fall war der Mitarbeiter zwar in der Wohnung und das Fehlen des Geldbetrags wurde zeitverzögert festgestellt. Tatsächlich wurde der entwendete Betrag aber auch drei Tage vor dessen Besuch letztmalig im Verwahrort festgestellt. Für den möglichen Diebstahl kommen demnach wesentlich mehr Personen in Betracht.

Sollten Zweifel bei vermeintlichen Besuchen von Handwerkern (...) bestehen, bitten wir um Kontaktaufnahme zu Verwandten oder direkt der Polizei.

Weitere Fragen beantwortet ab Mittwoch:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell