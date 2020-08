Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, Verkehrsunfall mit Scherverletztem

Wettringen (ots)

Am Freitagnachmittag (07.08.) ist es gegen 15.25 Uhr auf der Kreisstraße 65, dem Wellberger Damm, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Traktor mit zwei Anhängern war auf der Kreisstraße in Richtung Wellbergen unterwegs. An der Kreuzung Wellberger Damm / Dorfbauerschaft wollte die 17-jährige Fahrerin des Traktors nach links abbiegen. Dabei kam ihr ein 61-jähriger Rollerfahrer aus Wettringen entgegen, der einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Er fuhr gegen das rechte Hinterrad des Traktors und stürzte. Der Wettringer wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Traktorfahrerin aus Steinfurt blieb unverletzt. Der Sachschaden liegt bei etwa 1.000 Euro.

