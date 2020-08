Polizei Steinfurt

POL-ST: Lengerich, Diebstahl aus KFZ

Lengerich (ots)

Auf dem Parkplatz, in Höhe der Schulstraße 70, haben Unbekannte am Wochenende an zwei PKW die Seitenscheiben eingeschlagen und Handtaschen aus den Fahrzeugen entwendet. Am Samstag (08.08.) stellte eine Fahrzeugführerin ihren Opel Mokka gegen 18.30 Uhr auf dem Parkplatz ab. Als sie gegen 18.55 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, war die Scheibe eingeschlagen und aus dem Fahrzeuginnern eine Handtasche entwendet worden, in der sich unter anderem Bargeld befand. Der Sachschaden liegt bei etwa 1.400 Euro. Am Sonntag (09.08.) schlugen unbekannte Täter zwischen 12.30 Uhr und 13.00 Uhr an einem Mercedes eine Seitenscheibe ein. Auch hier entwendeten die Täter aus dem Fahrzeuginnern eine Handtasche, in der sich Bargeld und verschiedene Dokumente befanden. Der Sachschaden liegt bei etwa 1570 Euro. Zeugen, denen in den Tatzeiträumen etwas Besonderes aufgefallen ist, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Hinweise unter Telefon 05481/9337-4515.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell