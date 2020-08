Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Diebstahl aus KFZ

Ibbenbüren (ots)

In der Zeit zwischen Freitag (07.08.) und Sonntag haben Unbekannte an der Straße "Treppkesberg 43" ein Wohnmobil aufgebrochen. Der Inhaber stellte das Fahrzeug am Freitag gegen 15.00 Uhr vor seinem Wohnhaus ab. Am Sonntag (09.08.) stellte er gegen 13.00 Uhr fest, dass Unbekannte sich Zugang zu dem Fahrzeug verschafft hatten. Im Innern durchwühlten die Täter sämtliche Schränke und Schubladen. Sie entwendeten einen Flachbildschirm, Bluetoothboxen und eine geringe Menge Bargeld. Der Sachschaden liegt bei etwa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

